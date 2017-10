giroflex 313 mit komfortabler Selbsteinstellung

Als Antwort auf strukturbefreite Arbeitsformen mit «Desk Sharing» setzt der giroflex 313 auf Mobilität und Flexibilität. Dort, wo sich mehrere Personen einen Stuhl teilen, eignet er sich besonders aufgrund der sofortigen Selbsteinstellung – manuell eingestellt werden nur noch die Sitzhöhe und die Arretierung in der aufrechten Sitzposition. Die Sitzgeometrie mit dem speziell entwickelten Balance-Move-System unterscheidet sich von herkömmlichen Techniken und bietet die Möglichkeit, dynamisch, aktiv und gesund zu sitzen. Das synchrone Zusammenspiel von Sitz, Rücken und Körpergewicht sorgt für eine ausgewogene Rückenanpresskraft und erreicht auf dieses Weise eine hohen individuellen Komfort. Das durchdachte Design – ausgezeichnet mit dem German Design Award 2017 – orientiert sich an der uneingeschränkten Beweglichkeit einer Kugel und setzt dabei den Menschen ins Zentrum. Das reduzierte Konzept des Dreh- oder Konferenzstuhls besteht aus nur vier Komponenten. Darin sind alle Funktionen integriert. Er ist nachhaltig in der Schweiz hergestellt und «Cradle to Cradle» zertifiziert.

