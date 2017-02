Die grösste Schweizer Indoor-Gar­tenausstellung lädt zu einem be­sonderen Gartenereignis ein, in ­dessen Mittelpunkt die neue Na­türlichkeit in der Gartengestaltung steht. Passend dazu rückt es die Handwerkskunst ins Rampenlicht und präsentiert eine Auswahl an hochwertigen Unikaten und Objekten aus heimischen Manufakturen und aus dem nahen Ausland. Profis zeigen, wie kleine Aussenräume raffiniert gestaltet werden können.

Weitere Infos: www.giardina.ch