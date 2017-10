Stadtmuseum Aarau ausgezeichnet

Das Stadtmuseum Aarau (vgl. Artikel) zeichnet sich laut Jury durch eine «intellektuelle Vielschichtigkeit in allen Aspekten des inhaltlichen Entwerfens sowie eine präzise architektonische Umsetzung aus». Es sei ein auf zahlreichen Ebenen sorgfältig ausgearbeitetes Konzept für das vorbildliche Weiterbauen im historischen Kontext. Das Projekt wurde bereits mit dem Heimatschutzpreis des Aargauer Heimatschutzes (2016) und dem ARC-Award 2015 (Silber) in der Kategorie Arbeitswelten ausgezeichnet.

Eine Auszeichnung erhielten schneider + schumacher (Frankfurt a. M.) für die Ertüchtigung und Sanierung des Silvertowers in Frankfurt a. M.; Capaul & Blumenthal Architects ETH BSA SIA (Ilanz/Glion) für die Revitalisie­rung des denkmalgeschützten Türalihus in Valendas; Menzi Bürgler Architekten AG (Zürich) für den Umbau und die Sanierung der denkmalgeschützten Schulanlage Felsberg in Luzern sowie ernst niklaus fausch architekten (Zürich), für die Ertüchtigung und Sanierung des denkmalgeschützten Hallenbads City in Zürich (vgl. TEC21 7–8/2013).