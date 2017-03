Das 2016 fertiggestellte Wohnhaus am Müseliweg in Zürich Höngg zeichnet sich durch eine differenzierte Materialisierung und anspruchsvolle handwerkliche Umsetzung aus und forderte von den beteiligten Handwerkern nicht nur eine hohe technische Kompetenz, sondern auch ein ausgeprägtes Gespür für gestalterische Finessen. Eine Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit dem Haus der Farbe zu Massarbeit, Innovation, Kommunikation und Gestaltung im Handwerk.

Podiumsgespräch mit:

Patrick Schmid, Architekt, Schmid Schärer Architekten

Benedikt Zweifel, Bauleiter, Stabilis AG

David Keist, Farbgestalter, wrkstadt

Peter Richard, Naturgartengestalter, Winkler&Richard AG

Fabio Niederer, Schreiner, Heim AG

Günter Klaus, Baumeister, Leonhard Weiss Bau AG

Anmeldung bis 21.3. unter thema@baumuster.ch

Weitere Infos: www.baumuster.ch