Zum 13. Mal findet die internationale Konferenz zur Gebäudehülle der Zukunft (Conference on Advanced Building Skins) in Bern statt. Insgesamt werden über 200 Referenten in 28 Sessions neueste Entwicklungen im Design von Gebäudehüllen präsentieren. Ein Schwerpunkt der Tagung liegt auf «forensischer Architektur», also z. B. Untersuchungen von Schäden an der Gebäudehülle. Weitere Themen sind: Auswirkungen von Klimaveränderungen auf das Gebäudehüllendesign; Reak­ti­ve und lernfähige Gebäudehüllen; Kinetische Architektur; 3-D-Druck der Gebäudehülle; Dynamische Verglasung; Textilmembranen für die Gebäudehülle; Gebäudeintegrierte Photovoltaik. Die Konferenzsprache ist Englisch; eine der Sessions wird in Deutsch gehalten.

Datum: 1. und 2. Oktober 2018

Ort: Kursaal Bern

Infos und Anmeldung: www.abs.green

