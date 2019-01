Steht ein nasses Auto in der Garage, steigt die Luftfeuchtigkeit in der Garage rapide an. Rost an der Karosserie und Schimmel an den Sitzen können die Folgen sein. Ein Adsorptionsentfeuchter schafft Abhilfe.

Heute sind Garagen oft unbeheizt und gerade von Oktober bis März bei tiefen Temperaturen und einem verschneiten Auto steigt die Luftfeuchtigkeit in den Garagen massiv an. Der dadurch begünstige Rost und Schimmel greifen alles in der Garage an: Auto, Velo, Kinderwagen, Werkzeug oder Ski. Wirkungsvollen Schutz bietet ein Garagen- Adsorptionsentfeuchter.

Adsorption: zuverlässige Entfeuchtung bei tiefen Temperaturen

Die Spezialisten der Krüger + Co. haben langjährige Erfahrung im Bereich der Adsorptionsentfeuchtung. Im Unterschied zur Kondensationsentfeuchtung funktioniert die Adsorption auch zuverlässig bei tiefen Temperaturen. Der Adsorber saugt die feuchte Raumluft an, die Feuchtigkeit wird im Gerät gebunden und die trockene Luft wird durch Rohre gezielt in der Garage verteilt. Die gebundene Feuchtigkeit wird in einem zweiten Kreislauf durch die angesaugte und erwärmte Aussenluft gelöst und ins Freie transportiert.

Individuelle Lösungen für jede Garage

Krüger bietet für jede Garage massgeschneiderte Lösungen für ein optimiertes Klima. Unsere Adsorptionsentfeuchter lassen sich auf engstem Raum platzsparend installieren und mittels Hygrostaten exakt und ökonomisch regulieren. Damit ist ihr Auto und alles andere in der Garage zuverlässig vor Rost und Schimmel geschützt.

Krüger + Co. | 9113 Degersheim | www.krueger.ch

