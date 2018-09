Ganz schön ästhetisch – Glas im Badezimmer

Ein hochwertiges Badezimmer gehört für immer mehr Menschen zu Lebensqualität und Komfort dazu. Sei es von Anfang an als Neubau oder mit der Renovation von in die Jahre gekommenem Glas. Grund genug, diesen besonders persönlichen Raum auch ganz individuell auszustatten. Glasduschen und Glastrennwände bieten unzählige Gestaltungsoptionen, und auch bei der Farbwahl gibt es keine Einschränkungen. Glasspiegel lassen dieses meist kleinste Zimmer in Haus oder Wohnung gleich viel grosszügiger erscheinen, und Veredelungen und Accessoires runden diesen schönen ersten Eindruck ab. Und damit das auch in Wirklichkeit so gut aussieht, wie es sich hier auf dem Papier anhört, empfiehlt sich der Gang zu einem Glasbauexperten.

Quendoz Glas AG | 8952 Schlieren | https://quendoz-glas.ch | zum Firmenprofil

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.