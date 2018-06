Domestizierter Dschungel

«Ein Projekt mit unterschiedlichen Lesarten»

TEC21: Frau Montoliú, wie ist die Zusam­menarbeit mit der Hochschule Rapperswil entstanden? Und warum wählten Sie die Landschaftsarchi­tekten und nicht etwa Architekten oder Szenografen?

Belén Montoliú: Es war uns ein wichtiges Anliegen, die Festspiele zu öffnen, in der Stadt sichtbar zu sein und auch neue Kooperationspartner zu involvieren. So entstand die Idee für ein Festivalzentrum – der Münsterhof erschien aufgrund seiner Lage und mit seiner eindrücklichen Kulisse die per­­­fekte Wahl. Ich komme aus der Bil­denden Kunst, daher war es für mich naheliegend, die Bevölkerung mit einer Kunstinstallation zu adressieren.

Da kam schnell der Gedanke an die Hochschulen auf, Institutionen, die bisher bei den Festspielen nicht involviert waren.

Viola Thiel: Die Landschafts­architekten einzubeziehen ist nahe­liegend: Der Platz wurde 2015 von Vogt Landschaftsarchitekten umgestaltet, ihn zu bespielen ist also ein klassisches Landschaftsarchitekturprojekt – und die Hochschule Rapperswil die einzige Hochschule für die Ausbildung von Landschaftsarchitekten in der Deutschschweiz. Temporäre Interventionen im öffentlichen Raum entstehen oft aus der Lehre, dieser Praxisbezug ist sehr wichtig für die Studierenden.

Frau Thiel, warum ist eine solche Kooperation aus Sicht der Hochschule interessant? Und was war gerade bei dieser Zusammenarbeit speziell?

Thiel: Für die Studierenden istes toll, wenn ein Entwurf tatsächlich umgesetzt wird. So können sie den gesamten Planungsprozess in Echt­zeit verfolgen, vom Entwurf über die konzeptionelle Vertiefung bis zum Vorprojekt und zur Baustellen­leitung. Die Gewinnerinnen waren vor allem in der konzeptionellen Phase stark eingebunden, dann hat unser interdisziplinäres Team vom Institut für Landschaft und Freiraum der Hochschule die Verantwortung für die Realisierung inklusive allem Admi­nistrativen wie Verträgen und Bewilligungen übernommen. Die Studierenden verfolgen die Planungen nun begleitend.

Besonders an dieser Kooperation war zum einen, dass die Studierenden an den Jurysitzungen als stille Beobachter teilnehmen konnten. Diese Chance bietet sich nur selten. Und zum anderen, dass nach dem Wettbewerb eine Vertiefungsphase statt­fand, in der Belén Montoliú in Workshops die künstlerische Sicht und die Anfor­derungen vonseiten der Festspiele in unsere Sicht, also jene der Landschafts­architektur, eingebracht hat.

Warum hat sich der Entwurf «Jungle Cube» durchgesetzt?

Montoliú: Die Installation interpretiert das Festivalthema «Schönheit/Wahnsinn» und ist auf ganz unterschiedliche Arten lesbar. Sie kann die Menschen zum Nachdenken anregen. Schon im Wettbewerb war klar, dass das Projekt eine gewisse Offenheit für Entwicklungen haben muss, und auch die Realisierbarkeit sollte gegeben sein. Zudem werden auf dem Münsterhof vier grosse Veranstaltungen stattfinden, mit dem «Future Forest» als Bühne.

Thiel: Die Studierenden mussten sich überlegen, wie sie dem Platz so viel Aufenthaltsqualität geben können, dass er als Bühne funktioniert. Und sie haben sich mit dem Gegensatz von Künstlichkeit und Natürlichkeit aus­einandergesetzt. Es ging auch darum, einen neuen Blick auf den Ort zu wer­fen; zu sehen, was passiert, wenn man ihn verändert und vor allem auch neue Bilder zu schaffen. In diesem Fall ein starkes Bild für das Festival.