Future Cities Laboratory: Chatpong Chuenrudeemol meets Daniel Niggli

Das Future Cities Laboratory Singapur lädt in Zürich zu einem weiteren Dialog zweier Persönlichkeiten der Architekturszene ein. Mit Chat Chuenrudeemol (CHAT architects, Bangkok) und Daniel Niggli (EM2N, Zürich / Berlin) präsentiert das FCL in Zusammenarbeit mit der ETH zwei Architekten, deren Wirkungsfelder sich stark unterscheiden, insbesondere bezüglich geografischer Herkunft, kultureller Prägung und Klimazone. Thailand in Südostasien als rasant wachsende Region und die Schweiz mit ihrer moderaten Transformation und klar vorgegeben Einschränkungen sind die kontrastierenden Milieus der beiden Architekten.

Trotz diesen offensichtlichen Differenzen sind eine Vielzahl ähnlicher Herangehensweisen auszumachen, insbesondere das Verständnis, was Architektur sein soll, wie sie sich zur Stadt verhält und wie sich Stadt und Region aufeinander beziehen. Diese Annäherung debattieren sie mittels dreier Schwerpunkte: Architektur als Antwort auf die Stadt, Stadtforschung als ergänzende Tätigkeit zur Praxis und das Konzept einer «Architektur der Authentizität», in der unter anderem das Spannungsverhältnis zwischen lokaler und globaler Architektur thematisiert wird.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Anmeldung erforderlich. Weitere Infos: www.dialogue.fcl.ethz.ch