Fussverkehrspreis «Flâneur d’Or 2017» für die Schüssinsel in Biel

Flâneur d’Or 2017

Der «Flâneur d’Or – Fussverkehrspreis Infrastruktur», der zum neunten Mal vergeben wird, zeichnet Projekte aus, die dem Fussverkehr zugute kommen. Der nationale Wettbewerb wird von Fussverkehr Schweiz, dem Fachverband der Fussgängerinnen und Fussgänger, alle drei Jahre ausgeschrieben und vom Bundesamt für Strassen, Signal AG und weiteren Partnern unterstützt.

Die Schüssinsel – eine Oase im Herzen der Stadt

In einem Stadtquartier im Umbruch mitten in Biel konnte im Frühling 2017 mit der Schüssinsel (Ile-de-la-Suze) ein neuer öffentlicher Park in Betrieb genommen werden. Die grüne Insel mit einer Fläche von gut fünf Hektaren wurde zwischen dem Flusslauf der Schüss und dem verlängerten Steblerkanal zu einem grossen Teil neu angelegt. Mit ihrem Wegnetz lädt sie zu Spaziergängen entlang der Gewässer und zum Aufenthalt in einer abwechslungsreichen Umgebung ein. Sie eröffnet alle Möglichkeiten eines öffentlichen Parks und schliesst eine der letzten Lücken eines durchgehenden Uferwegs für den Fuss- und den Veloverkehr von der Taubenlochschlucht bis zum Ufer des Bielersees. Aufgrund ihrer zentralen Lage hat die Schüssinsel auch in Querrichtung eine wichtige Verbindungsfunktion für die umliegenden Quartiere, die mit mehreren Brücken mit der Insel verbunden sind, wie Fussverkehr Schweiz in einer Mitteilung schreibt.

Die Jury beurteilt das Bereitstellen eines Parks dieser Grösse im Herzen der Stadt Biel als aussergewöhnlich. Sie lobt die Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Privaten, die es ermöglicht hat, die für die Umsetzung des Projekts nötige Fläche zu sichern, waren doch mehrere grössere Landabtauschgeschäfte nötig, um die Schüssinsel zu ermöglichen. Die erfolgreiche Revitalisierung der Schüss mache den Fluss für Spaziergänger attraktiv, hebt die Jury hervor. Zahlreiche Bänke sind über den ganzen Park und entlang der Wege verteilt und laden zur Entspannung ein, machen die Schüssinsel aber auch für ältere Menschen zugänglich, die manchmal eine Pause benötigen. Auch Kinderwagen und Rollstühle können an gewissen Stellen bis ans Ufer gelangen. Das Gesamtprojekt, so das Fazit der Jury, zeige eindrücklich, wie eine grüne Oase geschaffen werden kann, die das Flanieren am Wasser inmitten eines dicht besiedelten Stadtgebiets ermöglicht.