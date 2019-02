Frisch und unverwüstlich: der Coray

Ob am Pool, in der Laube oder in der Wiese – der Coray bezieht ruck, zuck überall Stellung und nimmt es einem nicht übel, wenn er dafür im Regen stehen gelassen wird. Der Alustuhl ist so leicht und locker transportabel wie unverwüstlich. Den stapelbaren Coray gibt es in unterschiedlichen Ausführungsvarianten und Farben. In der gelochten Aluminiumausführung eignet er sich besonders für den Aussenbereich.

Zu Unrecht steht der Coray im Schatten seines legendären grossen Bruders, des Landistuhls, den Hans Coray für die Landesausstellung 1939 entwarf. Der Stuhl Coray entstand 1954 als Weiterentwicklung seines Stuhl-Ideals.

