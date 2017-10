Freyssinet: rekordverdächtige Brückenarbeiten

Die Freyssinet Schweiz AG ist Spezialistin für Vorspannung, abgehängte Brückenkonstruktionen und Geotechnik. Sie bietet neben Fahrbahnübergängen auch Brückenlager, kathodischen Korrosionsschutz sowie Bauwerksverstärkung und -sicherung gegen Erdbeben an. Beteiligt war Freyssinet u. a. am Bau der Poyabrücke im Kanton Freiburg, der Schrägseilbrücke mit der grössten Spannweite in der Schweiz, aber auch bei der Sultan-Yavuz-Selin-Brücke, die mit der Spannweite von 1408 m über den Bos­porus führt – Weltrekord.

Freyssinet | 1510 Moudon | www.freyssinet.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.