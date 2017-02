Fremdvertraut. Aussensichten auf die Schweiz

Das Bild der Schweiz wurde massgeblich von Fotografien geprägt, die einen touristischen Hintergrund haben. Spektakuläre Bergpanoramen, ländliche Idyllen oder ursprünglich wirkende Porträts liessen sich erfolgreich vermarkten und lieferten einen wichtigen Beitrag zur nationalen Identität. Sie führten aber auch zur Inflation und Erstarrung des entsprechenden Bildrepertoires.

Fünf international renommierte Fotografen haben die Schweiz als unabhängige, subjektive und sensible Beobachter in Bildern festgehalten. Was sie auf ihren Reisen ins Landesinnere oder entlang der Grenze gesehen haben, ist inspirierend und aufschlussreich. Ihre lustvollen, poeti­schen oder rätselhaft-hintergründigen Bilder laden dazu ein, Vertrautes mit fremden Augen neu zu sehen.

Weitere Infos: www.fotostiftung.ch