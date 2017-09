Frau Architekt. Seit über 100 Jahren: Frauen im Architekturberuf

Wie der Gender-Umbruch in der Architektur das Berufsbild des Architekten auf signifikante Weise verändert, das zeigt die Ausstellung «Frau Architekt» im Deutschen Architekturmuseum anhand historischer und aktueller Entwicklungen. Ob die Zukunft wirklich weiblich ist, muss sich noch zeigen: Zwar sind inzwischen weit mehr als die Hälfte aller Studierenden an den Architekturfakultäten Frauen. Allerdings kommen längst nicht alle auch wirklich im Beruf an – die «missing group» beträgt weit mehr als 20%.

«Frau Architekt» erzählt das Thema exemplarisch in 22 Porträts, Werkbeispielen und ganz persönlichen Geschichten von Frauen in Deutschland, die die Architektur massgeblich beeinflusst haben oder bis in die heutige Zeit prägen. Die Ausstellung beginnt bei Emilie Winkelmann, die 1907 das erste Architekturbüro in Deutschland gegründet hat und spannt den Bogen bis zur Wiedervereinigung und stellt das Bauen der Nachwendezeit, in Berlin und den neuen Bundesländern in den Mittelpunkt.

«Frau Architekt» möchte Frauen in der Architektur besser sichtbar machen, sie aus der Anonymität, dem männlichen Schatten herausholen. Die Ausstellung wird eine Art visualisierter Plattform sein, die sowohl dem Fachpublikum als auch interessierten Bürgern und Bürgerinnen Information, Austausch und Diskussion bietet.

Ein umfassendes Vermittlungsprogramm wendet sich gezielt an Kinder und Jugendliche. Auch mit ihnen werden Möglichkeiten und Einschränkungen im Berufsfeld Architektur diskutiert, um das Genderbewusstsein über die Infragestellung existierender Rollenbilder zu schärfen und letztendlich einen Beitrag zur politischen Bildung zu leisten – spielerisch, kreativ, auf Augenhöhe.

«Frau Architekt» steht unter der Schirmherrschaft der Ministerin für Umwelt, Bau, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Dr. Barbara Hendricks und der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer (BAK), Barbara Ettinger-Brinckmann. Die Ausstellung wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes.

Weitere Infos unter www.dam-online.de