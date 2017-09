Frau Architekt

Vor mehr als hundert Jahren wurden Frauen erstmals an den Technischen Hochschulen in Deutschland zu diplomierten Architektinnen ausgebildet und haben – oft mit innovativen Ideen und nicht selten gegen massive Widerstände – massgebliche Beiträge zur Entwicklung der Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts geleistet. Seit einigen Jahren studieren erstmals mehr Frauen als Männer an den Architekturhochschulen, doch die Gründung von Büros, die Besetzung einflussreicher Stellen und Professuren sind noch immer weitgehend Männersache. Die Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum geht diesem Phänomen nach und zeigt historische und aktuelle Entwicklungen.

30. September 2017 bis 25. Februar 2018

Deutsches Architekturmuseum DAM, Frankfurt am Main

Weitere Infos: www.dam-online.de