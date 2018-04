Unter dem Stichwort «Evidence-based Design» werden verschiedene Techniken entwickelt, um Informationen über das Verhalten und Erleben der Nutzer im Raum zu gewinnen. Damit können wissenschaftlich fundierte Entscheidungen über die gebaute Umwelt getroffen werden. Am Curem-Horizonte-Anlass «Form follows Life» geben international renommierte Fachleute Einblick in ihr innovatives Schaffen auf dem Weg zu einem evidenzbasierten Design für Gebäude und Städte.

Infos und Anmeldung bis 23. Mai 2018: www.curem.uzh.ch/de/events/horizonte.html