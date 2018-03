Wie sieht die Stadt von morgen aus? Wie werden wir uns in dieser sich ständig verändernden Umgebung fortbewegen? In welcher Art von Häusern werden wir leben? Welche Technologien werden unser Leben angenehmer und leichter machen? Und vor welchen sollten wir uns in Acht nehmen? Wie können wir alle Bürgerinnen und Bürger in diese Städte und in eine in stetigem Wandel begriffene Gesellschaft integrieren? Um solche und weitere Fragen rund um die Stadt der Zukunft geht es am breiten Diskussionstag am 28. April 2018.

Datum: 28. April 2018

Ort: Haus der Akademien, Bern

Weitere Infos: www.science-et-cite.ch/de/focus-city

Anmeldung bis 20. März an 28. April 2018Haus der Akademien, Bernbis 20. März an focus@ta-swiss.ch