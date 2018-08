Flumroc – präventiver baulicher Brandschutz

Ob grosse Konzerthalle, Hotel oder Spital – sie alle verfügen über eine Lüftungsanlage. Und weil bei solchen Anlagen die Kanäle meist von Raum zu Raum oder etagenüber­greifend verlaufen, müssen sie so konstruiert sein, dass sich im Brandfall weder Feuer noch Rauchgase ausbreiten können. Diese Anforderungen an den präventiven baulichen Brandschutz erfüllen die anerkannten Systeme «Conlit Ductboard» und «FMI 500 FP» von Flumroc. Alle in den Systemen eingesetzten Produkte sind nach EN 13501-1 geprüft und bezüglich Brandverhalten der besten Klasse A1 zugeteilt.

Flumroc | 8890 Flums | www.flumroc.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.