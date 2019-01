Flexijet optimiert bewährtes 3D-Aufmassprogramm

Die Erstellung von exakten Aufmassen und der dazugehörigen CAD-Zeichnung kann viel Zeit in Anspruch nehmen – vor allem bei nicht rechtwinkligen oder runden Geometrien auf der Baustelle. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, hat die Flexijet in Kooperation mit der Nedo moderne Lasertechnik mit spezieller CAD-Software kombiniert, wodurch die Erstellung der CAD-Zeichnung bereits auf der Baustelle ermöglicht wird. Nun wurde die bewährte Technik noch einmal umfassend erweitert: Die neue Software-Version FlexiCAD3 lässt sich ab jetzt auch auf Tablets verwenden. Hiermit können per eingebauter Kamera direkt Fotos erstellt und anschliessend mit Messpunkten im CAD-Programm verknüpft werden, wodurch die Arbeitsabläufe zusätzlich verschlankt werden.

