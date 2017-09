Fixit Aerogel

Für die energetische Fassadensa­nierung von acht Mehrfamilien­häusern einer Baugenossenschaft in Riehen BL wurde Aerogel-Hochleistungsdämmputz von Fixit ein­gesetzt und der bestehende Grundputz belassen. Diese Lösung sparte trotz des höheren Materialpreises Kosten, weil sich die ganze Sanierung in nur einer statt der vorgesehenen zwei Etappen durchführen liess – was die Bauzeit halbierte. Mit dem Aerogel-Dämmputz wird der Wärmebedarf massiv gesenkt, ohne das Fassadenbild zu beeinträchtigen. Dank der mineralischen Zusammensetzung und der hohen Dampfdurchlässigkeit kann Schimmelbildung verhindert und der Wohnkomfort erhöht werden.

Fixit | 5113 Holderbank | www.fixit.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.