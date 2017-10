Finstral Fenster im Schülerheim Fürstenburg in Burgeis/Südtirol

Immer eine ästhetisch-funktionale Lösung

Als architektonisches Juwel bezeichnete Landesrat Christian Tommasini das Schülerheim Fürstenburg bei seiner Eröffnung im Oktober 2016. Auf vier Etagen wohnen hier an die 100 Schüler der Fachschule für Land- und Forstwirtschaft. Das Heim konnte in einer Rekordzeit von nur 13 Monaten gebaut werden. Die beteiligten Baufirmen sollten unnötige Energiefresser vermeiden und auf kurzlebige Materialien verzichten sowie die Folgekosten insgesamt im Auge behalten.

Diese Vorgabe betraf auch das Fensterunternehmen Finstral, das ca. 180 Stück Hauptfenster sowie Haustüren in das Gebäude einsetzte. Aufgrund des hohen Anspruchs von Architekt Werner Tscholl an ein ästhetisch-funktionales Gebäude lag die Wahl für Finstral auf der Hand. Die Fenster mussten aussen schwarz sein und schlanke Rahmen haben, um einen Kontrast mit der weissen Fassade zu erzeugen – dank der unendlichen Kombinationsmöglichkeiten und des modularen Aufbaus der Fenster kein Problem. Zum Einsatz kamen unter anderem die Fenster Top 72 Nova-line KAB (Kunststoff-Aluminium-Blende). Der Architekt wählte das KAB-System, weil die Fensterprofile mit 50 mm besonders schmal sind. Die Aluminium-Schale aussen wurde in schwarz gehalten, um sich von der weissen Fassade abzusetzen. Durch den hohen Selbstreinigungseffekt der Oberfläche kommt es zu weniger Verschmutzungen. Die Fenstervariante Nova-line wirkt besonders modern durch den verdeckt liegenden Flügelrahmen aussen und die schmale Profilierung innen.

Ausserdem wurden einige FIN-Project-Elemente und Vista-Fassaden aus Aluminium eingesetzt. FIN-Project-Elemente bestehen aus einem wärmedämmenden Kunststoffrahmen im Kern, der auf der Innen- und Aussenseite mit hochwertigem Aluminium fest verbunden wird. Durch diesen Aufbau lassen sich extrem schmale Rahmenansichten und hohe Glasanteile bei gleichzeitig ausserordentlich guter Wärmedämmung realisieren. Überzeugend wirken dabei auch die vielfältigen Möglichkeiten in der Farb- und Oberflächengestaltung, die das Aluminium bietet. Auch hier unterstützen die Fenster den Ansatz zum Thema Energiesparen, denn innovative Mehrkammer-Kunststoffprofile mit Mitteldichtung, wärmeoptimierte Glasabstandhalter und Dreifach-Verglasungen gewährleisten bei FIN-Project geprüfte Wärmedämmwerte bis U w 0,80 W/m²K.

Um Fehler zu vermeiden, richtete das Team von Finstral ein Musterzimmer ein. Dabei stellte sich heraus, dass bei den Fenstern schwarze Dichtungen verwendet werden mussten. Die Hauptherausforderung war die Montage: Bereits die Massaufnahme gestaltete sich aufwendig, da alle Gebäudelinien horizontal und vertikal zusammenpassen mussten. Wöchentlich wurde mit Sattel geliefert und sofort montiert. Die pünktliche Lieferung und zuverlässige Montageabwicklung bestätigte den Architekten erneut in seiner Wahl.

