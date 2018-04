Der technologische Fortschritt stellt laufend neue Anforderungen in Beruf und Arbeitswelt. Das Weiterbildungs­angebot der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW gibt darauf fachlich fundierte und praktisch anwendbare Antworten. Die Schwerpunkte im Bereich Weiterbildung sind: Digitales Bauen, Bauleitung, Energie am Bau, Bau­physik, Nachhaltig Bauen, Geomatik, Betoningenieur/in, Immobilien be­werten. Ein Infoanlass zu den Weiterbildungen findet am 8. Mai 2018 im Campus Brugg Windisch statt.

www.fhnw.ch/wbbau; Anmeldung Infoanlass: wb.habg@fhnw.ch