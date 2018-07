FHNW: CAS Betontechnik

Die FHNW bietet drei CAS-Module an, die zum Titel DAS FHNW Beton­ingenieur/in führen: CAS Betontechnologie, CAS Betontechnik und CAS Schutz und Instandsetzung von Betonbauten. Am 5. September 2018 startet in Olten der FHNW-Zertifikatslehrgang CAS Betontechnik – Konstruieren und Ausführen mit Beton. Die berufsbegleitende Weiterbildung (10 ECTS) der FHNW in Zusammenarbeit mit Betonsuisse richtet sich an Baufachleute sowie Mitarbeitende von Baustoffproduzenten, Bauunternehmen, Prüflabors und der öffentlichen Verwaltung.

Anmeldung und weitere Informationen: www.fhnw.ch/de/weiterbildung/architektur-bau-geomatik/cas-betontechnik