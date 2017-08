Feller: Sonnenlicht in fast jeden Winkel

Das neue Schulhaus Vinci in Suhr ist zeitlos gestaltet und mit neuester Technik von Feller ausgerüstet. Es ist so konstruiert, dass Sonnenlicht in fast jeden Winkel gelangt. Präsenz- und Helligkeitssensoren der Schneider-Electric-KNX-Geräte ­sorgen dafür, dass sich die Beleuchtung automatisch dem Sonnenlicht anpasst. So lernen die Kinder immer bei optimalen Lichtverhältnissen. Manuell anpassen lässt sich die Helligkeit aber immer noch – über die Standarddue-KNX-Taster von Feller.

Feller | 8810 Horgen | www.feller.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.