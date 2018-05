Feller: neue, energiesparende Bewegungsmelder

Zusätzlich zu den bewährten «pirios»-Bewegungsmeldern bringt Feller nun «pirios eco» auf den Markt. Die neue «eco»-Linie beinhaltet drei kostengünstige und einfach zu in­stallierende Melder. Sie verfügen über Steckklemmen, schalten bis zu 10 A bzw. 2300 W und sind nach dem Anschluss sofort betriebsbereit. Ihre Parameter können von Hand am Melder oder via Smart­phone-App individuell angepasst werden. Als IP20-Gerät sind sie in 12 Farben, als StandardDue in Schwarz und Weiss verfügbar.

Feller | 8810 Horgen | www.feller.ch

