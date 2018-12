Farbgeschichten

Farben verleihen Gebäuden und Räumen Identität. Sie können leise oder laut wirken, elegant oder sperrig, rebellisch oder angepasst. Waren Farbpigmente einst kostbar und wurden sparsam eingesetzt, so ist heute technisch (fast) alles möglich. Die Ausstellung rückt die Farbe in den Fokus und spürt ihr als Gestaltungsmittel in und an Häusern nach: Welche Pigmente sind besonders wertvoll, und woher stammen sie? Welche Farben prägen die Villa Patumbah, welche die Häuser von Zürich? Und warum erlebten Städte wie Magdeburg und Tirana eine farbliche Wende?

Ort: Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah, Zürich

Weitere Infos: www.heimatschutzzentrum.ch