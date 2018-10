Farbe und Material im öffentlichen Raum

Früher bestimmte die Ver­fügbarkeit lokaler Baustoffe die Farbigkeit der Häuser, Strassen und Plätze. Bis ins 20. Jahrhundert wurde mit Materialien aus Steinbrüchen der Umgebung und Ziegeln aus Brennereien in der Nä­he gebaut. Menschen verstanden den öffentlichen Raum als sozialen Raum. Häuser und deren Fassaden waren Abbild der gesellschaftlichen Stellung des Besitzers. Ungeschriebene Gesetze regelten deren Gestaltung. Dies garantierte die kontinuierliche Entwicklung und Pflege von Lokalkolorit. Farbliche «Ausreisser» waren meist städtebaulich und gesellschaftlich bedeutende Bauten – das rote Rathaus, die weisse Kirche oder das blaue Fachwerk am Gerichtsgebäude.

Aufgrund der technologischen Entwicklung und vor allem seit der industriellen Herstellung von Farben hat sich das Spektrum der umsetzbaren Fassadenfarben immens erweitert. Zugleich lösen globale Trends, auch in der Architektur, lokale Traditionen und Konventionen ab, und der Wunsch nach Individualisierung steigt. Behörden und Bauherrschaften müssen vermehrt Diskussionen zum Umgang mit Farbe im öffentlichen Raum ­führen. Streitigkeiten, die es gar in die lokale Tagespresse schaffen, ­gehören zum Alltag.

Das «Haus der Farbe» hat mit Behörden und lokalen Berufsverbänden für verschiedene Ortsbilder Grundlagen und Instrumente für die Kommunikation über Farbe entwickelt. Den Auftrag dazu haben ländliche Gemeinden, kleine und grosse Städte sowie Kantone gegeben. Mithilfe von Farbabnahmen und beschreibendem Betrachten werden lokale Eigenheiten des Kolorits sowie Epochenfarben erfasst. Die auf dieser Basis entwickelten visuellen Werkzeuge – wie beispielsweise Farbkarten – unterstützen die Kommunikation, geben Anhaltspunkte für einen kontextuellen Umgang mit Farbe und Materialien und regen zu einem sorgfältigen Einsatz an. Diese Werkzeuge reglementieren nicht, sondern öffnen die Augen und liefern Argumente. Zudem schaffen sie gestalterische Freiräume für individuelle Lösungen und städtebaulich sinnvolle Experimente.

Farbentscheide sind immer auch Materialentscheide. Gestalterische Visionen scheitern oft bei der Übersetzung in Material und Technik – sei es im Umgang mit historischer Bausubstanz oder bei Neubauten. In der Mustersammlung des «Hauses der Farbe» finden Architektinnen und Architekten Antworten auf Fragen zur handwerklich-technischen Umsetzung von Gestaltungsideen.



WEITERBILDUNG ZUM THEMA

Farbgestaltung am Bau HFDie dreijährige berufsbegleitende Weiterbildung am «Haus der Farbe» richtet sich an Architektinnen und Bauzeichner. Im Lehrgang werden praxisnahe Kompetenzen zu Farbwirkung und Farb­klängen, Materialien der Oberflächengestaltung, Kultur- und Architekturgeschichte, Kommu­nikation und Projektbegleitung ver­mittelt. Die Ausbildung geniesst international ein hohes Ansehen.Die Mustersammlung ist auf Anfrage öffentlich zugänglich. Online: ao.hausderfarbe.ch