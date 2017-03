An der Immo-Messe in St. Gallen findet am Freitag, den 24. März zum dritten Mal die von der SIA-Sektion St. Gallen initiierte Tagung «Bauen und Gesellschaft» statt. Die von in- und ausländischen Experten gehaltenen Vorträge haben in diesem Jahr die gesellschaftliche Relevanz und die Potenziale der Architektur zum ­Thema, das Motto lautet: «Braucht unsere Gesellschaft Architektur?» Das Programm beginnt am 24. März um 9 Uhr in Halle 9.2 der Olma-Messe St. Gallen und endet um 16 Uhr.