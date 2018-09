Event [R]EVOLUTION AHEAD

Unter dem Titel [R]EVOLUTION AHEAD luden Keramik Laufen und Similor am 29. Augst 2018 ins NEST in Dübendorf ein. Thema der Referate war die (Weiter)entwicklung in der Architektur und Bauwirtschaft. Durch das Programm führte Rolf Schmidt, Leiter Verkauf und Kundendienst bei Keramik Laufen und Similor. Er gab einen kurzen Einblick, in die Auswirkung der Baukonjunktur auf das Badezimmer und wie Keramik Laufen und Similor mit Trends im Badezimmer umgehen.

Peter Wirz von Vetica berichtete über die Weiterentwicklung der Serie Moderna R, die Armaturenkollektion arwa-sense und das Dusch-WC Cleanet Navia.

Wie wir Trends im Alltag begegnen und wie die Gesellschaft Trends beeinflusst, darüber sprachen Joan Billing und Samuel Eberli von Design+Design. Die Trendforscherin und der Architekt erläuterten, wie wir durch bewusstes Konsumieren unter dem Motto «weniger aber besser» in eine ressourcenschonendere Zukunft gehen und weshalb Grün das neue Grau ist.

Zukunftsvisionen hatte auch die Firma Scott in der Realisierung ihres neuen Firmenhauptsitzes in Givisiez. Die Architekten Tima Kamberi und Marc Pancera vom Architekturbüro Itten+Brechbühl zeigten auf eindrückliche Weise, wie das Gebäude mittels BIM umgesetzt wurde und teilten ihre vielfältigen Erfahrungen.

Die Besonderheiten von NEST, das in seiner Art weltweit einzigartig ist, präsentierte dessen Geschäftsführer Reto Largo. NEST eröffnet neue Möglichkeiten der Forschung und die Entwicklungen für die Zukunft zu beeinflussen. Die neueste Unit im NEST nennt sich UMAR (Urban Mining and Recycling). Felix Heisel, Architekt und Forschungsleiter der Professur Nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) referierte über das Prinzip des kreislaufgerechten Bauens und wie dies in UMAR umgesetzt wurde.

Auch Keramik Laufen und Similor nutzen das NEST, um Produktentwicklungen zu testen. Ein wichtiges Thema ist hierbei die Digitalisierung. Jürg Vetter, Produktmanager bei Similor berichtete, was Digitalisierung bei uns bedeutet, was bereits umgesetzt wird und welche Zukunftsvisionen uns beschäftigen. Sei es die Möglichkeiten 3D-Druck als Produktionsmethode zu nutzen, Produkte digital zu vernetzen oder ein virtueller Showroom für die Ausstellung unserer Produkte.

Keramik Laufen AG und Similor AG | 4242 Laufen

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.