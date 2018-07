Europäische Tage des Denkmals 2018: «Ohne Grenzen»

An vier Wochenenden vom 1. bis am 23. September laden die Europäischen Tage des Denkmals in der Schweiz zu rund tausend kostenlosen Führungen, Spaziergängen und Gesprächsrunden ein. Unter dem Motto «Ohne Grenzen» präsentiert jeweils eine Region ihr kulturelles Erbe und lädt Nachbarn aus dem In- und Ausland zu einem Besuch ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Ausflug. Bestellen Sie die kostenlose Programmbroschüre oder entdecken Sie die Veranstaltungen online auf hereinspaziert.ch!

1./2. September 2018

Bern, Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Waadt, Wallis

8./9. September 2018

Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Schwyz, Tessin, Uri, Zug

15./16. September 2018

Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden, Glarus, Schaffhausen,

St. Gallen, Thurgau, Zürich, Fürstentum Liechtenstein

22./23. September 2018

Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt