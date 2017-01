Projektierung des Ersatzbaus Personenüberführung Oberwies, Wallisellen

Bachelorthesis Hochschule für Technik Rapperswil

Dem Ersatzbau einer Personenüberführung über die vielbefahrene A1 bei Wallisellen nimmt sich Markus Laurent an. Für seine Lösung, die Autobahn mit einer Fachwerkbrücke zu überspannen, untersucht er verschiedene Fachwerktypen mit dem Ziel, die Schnittkräfte und vertikalen Verformungen minimieren zu können. Das letztlich gewählte Warren-Fachwerk ohne Pfosten wird weiter projektiert. Das statische System mit zwei Einfeldträgern weist zwar Nachteile bezüglich der Schwingungsanfälligkeit auf, jedoch wird dies vom Bearbeiter richtig erkannt und aufgezeigt. Grosses Augenmerk legt Markus Laurent auf die örtlich erschwerten baulichen Bedingungen an der Autobahn. Zur Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs bei möglichst geringen Verkehrsbeschränkungen wählt er Bauteile, die zügig mittels Pneukran montiert werden können. Ebenso geht der detaillierte Bauablauf auf die Verkehrsbedingungen ein. Die ermittelten Baukosten werden zur Plausibilisierung mit anderen ausgeführten Brücken verglichen, und auch die jährlichen Unterhaltskosten werden vom Verfasser in einer übersichtlichen Arbeit aufgezeigt.