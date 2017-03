Erfolgsfaktor Freiräume

Am Beispiel des Richti-Areals in Wallisellen ZH geht es bei der zweiten Veranstaltung der Reihe «kontour» am 21. März 2017 um Kriterien für die Gestaltung öffentlicher ­Räume in neuen Quartieren.

Am Beispiel des Richti-Areals in Wallisellen ZH geht es bei der zweiten Veranstaltung der Reihe «kontour» am 21. März 2017 um Kriterien für die Gestaltung öffentlicher ­Räume in neuen Quartieren. Die These lautet: Der Zustand des öffentlichen Raums ist ausschlaggebend für den Erfolg einer Quartierentwicklung. Dabei konfrontiert die Planung dieser Stadträume, insbesondere für ein neu entstehendes Quartier, die Entscheider mit wesentlichen Fragen: Welche Faktoren sind für die soziale Akzeptanz und Aneignung massgebend? Was fördert eine qualitätsvolle Diversität innerhalb des Quartiers und seine Synergien mit dem bestehenden Umfeld?

Um diese Faktoren genauer zu betrachten und das notwendige Know-how zu vermitteln, initiiert der SIA im Rahmen des Form-Programms die Veranstaltungsreihe «kontour»: Anhand von Praxisbeispielen werden die entscheidenden Prozesse der Planung aufgezeigt, die jeweiligen Entscheidungsträger schildern bei Quartierrundgängen und in ­Vorträgen ihre Erfahrungen.