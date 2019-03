In der kommenden Sommersaison nicht nur Tomaten, sondern auch eigenen Strom im Garten «ernten»? Die Energiemöbel machen es möglich. Es gibt sie als Gartentisch oder -häuschen, ausgerüstet sind sie mit einer PV-Anlage, bestehend aus Solarmodul und Modulwechselrichter mit Netzeinspeisung. Das Möbel wird einfach an der nächstgelegenen Steckdose eingesteckt. Mit dem ­8er-Tisch (310 W) werden so jährlich ca. 280 KWh erzeugt; das reicht, um 75 Energiesparlampen täglich eine Stunde brennen zu lassen.

Energiemöbel | 8180 Bülach | www.energiemoebel.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.