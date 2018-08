EN Bau: CAS Nachhaltiges Bauen

Die Teilnehmenden des CAS Nachhaltiges Bauen lernen, die öko­lo­gischen, ökonomischen und so­­­zio­kulturellen Auswirkungen von Bauprojekten zu beurteilen. Sie gewinnen einen Überblick über die aktuellen Standards und Labels in diesem Gebiet und können mit geeigneten Instrumenten die entsprechenden Kriterien beurteilen. EN Bau lehrt als Kooperation von Fachhochschulen die Grundlagen für nachhaltiges Bauen im Hochbau nach SIA 112/1. Kursstart ist am 3. Oktober 2018 in Olten.

Mehr Info hier: www.enbau.ch