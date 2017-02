Elytra Filament Pavilion in Weil am Rhein

Mit der Ausstellung «Hello, Robot. Design zwischen Mensch und Maschine» präsentiert das Vitra Design Museum in Weil am Rhein ab dem 11. Februar eine Ausstellung zum derzeitigen Boom der Robotik. Im Aussenbereich des Museums setzt der «Elytra Filament Pavilion» die Schau fort. Seine bionische Dachkonstruktion ist ein eindrückliches Beispiel für den wachsenden Einfluss von Robotik auf die Architektur. Die einzelnen Module wurden von einem Algorithmus definiert und mithilfe eines Industrieroboters produziert. Umgesetzt wurde das Projekt von einem Team der Universität Stuttgart. Nachdem der Pavillon am Victoria & Albert Museum in London zum ersten Mal gezeigt wurde, ist er nun bis Mitte Mai auf dem Vitra Campus zu sehen.

