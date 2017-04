Elektrische Energie speichern

Ab Freitag in TEC21

Technologien zum Speichern von elektrischer Energie gibt es schon seit dem vorletzten Jahrhundert, und sie sind so vielseitig wie ihre Anwendungsgebiete. Sie decken Grössenordnungen von Watt bis Gigawatt ab. Manche können nur einmal be- und entladen werden, andere mehrere Millionen Mal. Ob Batterien, beispielsweise in Kombination mit einer PV-Anlage, die relativ junge Power­-­to-Gas-Technologie oder die seit 100 Jahren bewährten Pumpspeicherkraftwerke, die riesige Energiemengen über einen langen Zeitraum bereit halten – all diese Technologien ebnen den Weg für den geplanten Umbau des Schweizer Energiesystems bis 2050.

Mehr ab Freitag auf espazium.ch oder TEC21!