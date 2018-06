Vor 50 Jahren begann Eizo in Japan mit der Entwicklung und Produk­tion von Monitoren und Displays. Heute werden Eizo-Monitore in Büros, Handels- und Kontrollräumen, in Operationssälen und in der Radiologie, in Foto- und Post-Production-Studios, in der Überwachung, der Industrie und in Flugsicherungseinrichtungen eingesetzt. Zum 50-jährigen Jubiläum gibt es den Color­Edge-Monitor CS2420 als besonders günstiges Angebot.

Eizo | 8820 Wädenswil | www.eizo.ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.