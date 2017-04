Ein Hochschul- und Wissenschaftspark

Bauten aus Aarhus, europäische Kulturhauptstadt 2017, Teil 6: Navitas Park (2014)

Kjaer & Richter und Christensen & Co. Arkitekter errichteten den Hochschul- und Forschungskomplex an der südlichen Grenze des Nordhavn, in unmittelbarer Nähe zur Altstadt.

Nach Fertigstellung «Iceberg» wurde 2014 der «Navitas Park» beendet – ein «Zentrum für Bildung, Forschung und Energietechnik». Kjaer & Richter und Christensen & Co. Arkitekter errichteten den Komplex an der südlichen Grenze des Nordhavn, in unmittelbarer Nähe zur Altstadt. Damit gelang es ihnen, die Hafenfront zwischen Dokk 1 im Süden und «Iceberg» im Norden zu akzentuieren.

Der siebengeschossige Komplex, derzeit das grösste Niedrigenergiegebäude Dänemarks, beherbergt die University of Engeneering, die Aarhus School of Marine and Technical Engeneering sowie den INCUBA Science Park. Das Nutzungskonzept spiegelt sich in der Architektur wider: Der Grundriss gleicht einem Stern, in dessen vier Zacken die jeweiligen Fachbereiche untergebracht sind. Über dem Sockelgeschoss laufen die zweihüftigen Flure, die zu Laboren und Büros führen, in ein grosses, mittiges Atrium zusammen, in dem das interdisziplinäre Zentrum des Komplexes untergebracht ist.

Die Zwischenräume des Zackengebildes wurden als begrünte Höfe angelegt und dienen der Tageslichtzufuhr. Die Geschosse sind zwar recht konventionell horizontal geschichtet, doch der äussere Eindruck des «Novitas Park» rührt vornehmlich von den spitz zulaufenden Ecken sowie den durchlaufenden Fensterbändern her.

Beteiligte

Architektur: Kjaer & Richter, Aarhus (DK); Christensen & Co. Arkitekter, Kopenhagen, (DK)

Tragwerksplanung: Alectia

Bauherrschaft: School of Engineering Aarhus University, Aarhus School of Marine and Technical Engineering