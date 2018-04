«Eero Saarinen – The Architect Who Saw the Future» ist ein Architekturfilm, aber auch ein Liebesfilm – eine Liebe von Mann und Frau, Sohn und Vater, Architektur und Kino. Eric Saarinen, der Sohn des Architekten, hat die Bauten seines Vaters gefilmt, im Off sind Dialoge von Eero und Aline Saarinen zu hören.