Dynamik am Seeufer

Ab Freitag in TEC21

Weil sie für Flora und Fauna wertvolle Lebensräume darstellen, sind die Ufer unserer Seen geschützt. Bauen ist in diesen sen­siblen Zonen grundsätzlich verboten. Doch viele Ufer an Schwei­zer Seen sind irgendwann einmal aufgeschüttet und begradigt worden und deshalb eigentliche Kunstbauten. Solche Uferanlagen müssen regelmässig instand­­ gesetzt werden. Bisweilen ist es möglich, sie zu ­renaturieren, aber oft sind neuerliche harte Verbauungsmassnahmen unumgänglich. Sie schützen die Uferlinie vor der Kraft der Wellen. Und um der Sicherheit, der Attraktivität oder den Ansprüchen von Tourismus und Naherholung gerecht zu werden, sind eben­so massive Bau­werke erforderlich. Gleichwohl hat die Sensibilität dafür zugenommen, dass ­wei­chen Verbauungen mehr Platz einzuräumen ist. Auch den gesetzlichen ­Auftrag zur öko­logischen Aufwertung gilt es zu ­erfüllen.

Den Ingenieuren stellt sich damit eine grosse Herausforderung: Bei der Planung zeitgemässer Uferprojekte treffen ökologische, architekto­ni­­sche, politische und technische Themen aufeinander. Auch die Bevölkerung möchte mitreden und die See­ufer als Erlebnis- und Erholungsräume nutzen. Daraus können ­kontroverse Debat­ten und lange Planungsprozesse entstehen. Mit Umsicht lässt sich vieles miteinander und innerhalb gesetzlicher Leitplanken vereinbaren. Letztlich helfen solche Ab­wägungen mit, wesentliche Aspekte unter Zeit- und Kostendruck angemessen zu berück­sichtigen. In diesem Sinn: auf zu neuen Ufern – aber mit Bedacht!

Mehr zum Thema lesen Sie ab Freitag auf espazium.ch und in TEC21.

