Duschrinne mit Wärmerückgewinnung von Joulia

Joulia-Inline, die Duschrinne mit integrierter Wärmerückgewinnung, holt Energie aus ­Duschabwasser zurück und nutzt sie zum Vorwärmen des nachfliessenden Kaltwassers, das somit bereits um 15 °C wärmer an der Armatur ankommt. Dadurch wird für eine ­warme Dusche we­sentlich weniger Energie benötigt. Die Joulia-Inline-Duschrinne ist in zwei verschiedenen Effizienz­klassen mit drei oder fünf Wärmetauscherrohren erhältlich. Dank des integrierten Siphons mit 50 mm Sperrwasserhöhe verfügt sie über eine geringe Einbauhöhe und lässt sich so auch problemlos in Altbauten einsetzen.

Joulia | 2503 Biel | www.joulia.com

