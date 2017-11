Dusch-WC Cleanet Riva im Fokus von Design-Awards

Der wesentliche Nutzen eines Dusch-WCs ist gehobene Hygiene und das Gefühl von Frische, die es dem Anwender bietet. Dabei soll der Hinzugewinn an Lebensqualität jedoch keinen Verlust an Designqualität bedeuten. Um beiden Ansprüchen auf höchstem Niveau gerecht zu werden, hat Keramik Laufen das Dusch-WC Cleanet Riva entwickelt, in dem sich technisches Know-how und Schweizer Qualitäts- und Designverständnis verbinden.

«Hygiene ist Vertrauenssache – deshalb kommuniziert dieses Produkt die Sauberkeit bereits optisch», sagt Peter Wirz. Der Schweizer Designer hat Cleanet Riva entworfen und es geschafft, Erfrischung, Reinheit und Komfort über das schnörkellose, pure Design des WCs zum Ausdruck zu bringen. Für seinen ganzheitlichen Designansatz wurde das Dusch-WC mittlerweile von mehreren Fachjurys mit international renommierten Designpreisen ausgezeichnet: dem Red Dot Award 2016, dem iF Design Award 2017 und dem Design Plus powered by ISH 2017.

