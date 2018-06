Dura Box – einfach, schnell & sicher

In Flachdecken verlegte Leitungen und Kabeltrassen schmälern die Querkrafttragsicherheit. Die neue Dura® Box von Aschwanden löst dieses Problem. Die mit wenigen Handgriffen in beliebigen Winkeln oder Kurvenradien verlegten Körbe bewahren den Querkraftwiderstand der Decke, wie Versuche an der Hochschule Luzern belegen. Alle Dokumentationen bis hin zum Ausschreibungstext finden sich auf der Webseite des Herstellers.

