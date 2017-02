Drei ausgezeichnete Renovationen

Bauten in Kürze

Alle zwei Jahre werden die «am besten renovierten Häuser in der Altstadt von Bern» mit dem Dr. Jost Hartmann-Preis prämiert. Er würdigt Handwerker und Architekten wie Eigentümer und Unternehmen. Ende 2016 ging die Auszeichnung an zwei Wohnhäuser mit jahrhunderterlanger Geschichte und an ein Kino aus den 1950er-Jahren.