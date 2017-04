Während der Algerischen Revo­lution (1954–1962) vollzogen die ­französischen Zivil- und Militärbehörden eine tiefgreifende Umstrukturierung der städtischen und ländlichen Gebiete Algeriens. Auf Basis von Fotografien des französischen Militärs und Filmen, die von den Propagandateams des Service cinématographique des armées (SCA) produziert wurden, zeigt die ­Ausstellung «Discreet Violence: Architecture and the French War in Algeria» einzelne Aspekte der Evakuierung der Landbevölkerung Algeriens, des Bauprozesses der Lager und der dortigen Lebensumstände.

