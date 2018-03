Digitale Baukultur

Gramazio Kohler Research an der ETH Zürich ist eine Gruppe von Pionieren in der Er­forschung von robotischen Prozessen in der Architektur. Dabei geht es Ihnen nicht allein um den technischen Fortschritt, sondern um die Frage, wie sich eine umfassende digitale Bau­kultur etablieren lässt. Um eine solche Bau­kultur zu skizzieren, präsentiert der Vortrag von Matthias Kohler eine Auswahl der wichtigsten Projekte wie die Programmierte Wand, erläutert Schlüsselkonzepte wie die Digitale Materia­lität und überrascht mit faszinierenden Ausstel­lungsprojekten wie Rock Print an der Archi­tekturbiennale Chicago 2015. Gebaute Projekte wie das Dach für das Arch_Tec_Lab an der ETH Zürich oder das gegenwärtig sich im Bau befindliche DFAB HOUSE verdeutlichen die Ankunft neuer digitaler Methoden in der Gegen­wart und unserer gewohnten Umgebung.

Vortrag von Matthias Kohler, Professur für Archi­tektur und Digitale Fabrikation an der ETH Zürich / Harald Deinsberger­ Deinsweger, Architekturpsychologe, Graz / Senem Wicki, Zukunftsforscherin, Zürich / Moderation: Barbara Bleisch, Philosophin, Zürich