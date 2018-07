Digital Concrete 2018

Innovationen und aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der digitalen Fabrikation mit zementösen Stoffen versprechen die Welt des Betonbaus zu revolutionieren. Um in der Forschung auf diesem neuen Gebiet erfolgreich zu sein, ist interdisziplinäre Zusammenarbeit zwingend notwendig. Aktuelle Forschungsprojekte erfordern unter anderem das Wissen von ArchitektInnen, BauingenieurInnen, MaterialwissenschaftlerInnen und ForscherInnen auf dem Gebiet der Robotik. Als Teil der von RILEM, dem Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) Digitale Fabrikation und der ETH Zürich organisierten 1stRILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication werden die in diesem neuen und sich rasant entwickelnden Forschungsfeld führenden WissenschaftlerInnen und Industrieexperten und -expertinnen ihre Forschung und Ideen präsentieren. Im Rahmen der Trainingskurse für Doktoranden und Doktorandinnen und der Konferenz werden Materialaspekte wie Mischrezepturen, Rheologie und Zusatzmittel, sämtliche Forschungsaspekte im Bereich der Betonverarbeitung wie das Pumpen und die Extraktion sowie Aspekte bezüglich der Baukonstruktion, des Entwurfs und betreffend Baumethoden behandelt werden.

Datum: 9. September 2018 (PhD Training Kurses), 10. bis 12. September 2018

Ort: ETH Zürich Hönggerberg Campus, 8093 Zürich

Sprache: Englisch

Weitere Infos und Anmeldung: www.digitalconcrete2018.ethz.ch 9. September 2018 (PhD Training Kurses), 10. bis 12. September 2018ETH Zürich Hönggerberg Campus, 8093 ZürichEnglisch