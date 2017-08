Die Stadt ändern, das Leben ändern

Die Architekturtage am Oberrhein finden seit dem Jahr 2000 im Elsass und in Baden-Württemberg statt. Dank dem Engagement von Architektur Dialoge werden sie seit 2008 trinational durchgeführt. Etwa 160 Veranstaltungen bringen jedes Jahr über 40 000 Besuchern zeitgenössische Architektur näher.

An fünf Mittagsführungen besuchen wir Areale in Basel und Münchenstein, die sich in Transformation befinden. Wie wirken sich diese Prozesse auf das Leben in diesen Gebieten und in der Stadt aus? Auch dieses Jahr erfahren wir von fünf prominenten Gästen ihre persönliche Sicht auf diese Veränderungen.

16. Oktober 2017 | 12.30–13.30 Uhr

Prof. em. Dr. Ueli Mäder, Emeritierter Professor für Soziologie

→ Rheinhafenareal Basel, Uferstrasse 40, Basel

17. Oktober 2017 | 12.30–13.30 Uhr

Dr. med. M.B.A. Werner Kübler, Direktor des Universitätsspitals Basel

→ Biozentrum, Life Science Campus

Baustellenzugang

Pestalozzistrasse, Basel

18. Oktober 2017 | 12.30–13.30 Uhr

Dr. Eva Herzog, Vizepräsidentin des Regierungsrates, Vorsteherin des Finanzdepartements

→ Felix Platter-Areal, Halle Haupteingang, Burgfelderstrasse 101, Basel

19. Oktober 2017 | 12.30–13.30 Uhr

Giorgio Lüthi, Gemeindepräsident Münchenstein

→ Walzwerk Münchenstein, Tramstrasse 56–66, Eingang B, Münchenstein

20.Oktober 2017 | 12.30–13.30 Uhr

Philippe Bischof, Leiter Abteilung Kultur Kanton Basel-Stadt, design. Direktor Pro Helvetia

→ Wohnüberbauung Erlenmatt Ost, Signalstrasse 23–25, Basel

Weitere Infos: www.architekturdialoge.ch