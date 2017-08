Die Sitzschlange DS-600 feiert ihr 45-Jahre-Jubiläum

Die Endlos-Sitzschlange DS-600 feiert ihr 45-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1972 wurde das bekannte Modell erstmals lanciert und schreibt seitdem Geschichte. Zahlreiche prominente Auftritte – wie etwa im Studio 54 in New York, in James Bond Filmen oder im Zuhause diverser Rockstars – machten die Sitzschlange zur Ikone. Es ist nicht nur die aussergewöhnliche Ästhetik, die den Reiz dieses Kult-Sofas ausmacht, sondern auch das, wofür es steht: den unkonventionellen Lebensstil der Seventies.

Vor 45 Jahren gelang es de Sede, eine Idee in die Realität umzusetzen: aus wertvollem Leder mit bester Handwerkstechnik eine anpassungsfähige und variable Sitzgelegenheit zu schaffen. DS-600 ist eine Element-Garnitur mit zahlreichen Ausbau- und Gestaltungsmöglichkeiten. Eine beliebige Anzahl von Polstersegmenten ist per Reissverschluss miteinander verbunden. Damit lassen sich sowohl freie, mobile wie auch konventionelle Möblierungskonzepte realisieren; linear oder gekurvt. Jederzeit lassen sich Polsterelemente anfügen oder wegnehmen. Ein Raum wird so immer wieder neu gestaltbar. Die stützende und daunenweiche Polsterung sorgt für den charakteristischen Sitzkomfort.

de Sede | 5313 Klingnau | www.desede.ch

