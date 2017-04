Die neuen Waschtischmischer Kartell by Laufen

Neue Farben für das Bad

Die Armaturenlinie Kartell by Laufen fügen sich dank ihrem reduzierten, zylindrischen Design harmonisch in die gleichnamigen Komplettbäder und in Bädern mit moderner Designsprache ein. Für das Design zeichnen Ludovica und Roberto Palomba verantwortlich.

Nebst der klassischen Ausführung in Chrom sind die Waschtischarmaturen Kartell by Laufen jetzt auch mit einer PVD-Beschichtung (Physical Vapour Deposition) in Inox Look, Brushed Anthracite, Gold und Copper erhältlich. Die Variante Inox Look ist ab Lager lieferbar, die anderen Varianten sind ab 100 Stück pro Referenz bestellbar.

Armaturen mit einer PVD-Beschichtung weisen einen hohen Härtegrad und damit auch einen besonderen Verschleissschutz auf. Ihre glatte Oberfläche wirkt durch die Beschichtung nicht nur edel, sondern lässt sich auch leicht reinigen. Das Beschichtungsverfahren garantiert zudem eine gute Haftbarkeit.

Keramik Laufen AG | 4242 Laufen | www.laufen.ch

